«Было не очень приятно»: Анастасия Решетова показала свои фото с проблемной кожей

13 августа 2025, 21:20

Модель Анастасия Решетова поделилась своими проблемами с внешностью в прошлом

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Анастасия Решетова призналась, что раньше была недовольна своей внешностью. В запрещённой соцсети она опубликовала архивное селфи и рассказала, что снимок сделан в период, когда она чувствовала себя закрытой, неуверенной и менее привлекательной.





По её словам, тогда у неё были высыпания, отёки и растяжки после родов — возможно, на фото это не так заметно, но в жизни ей было неприятно смотреть на себя в зеркало.



Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/a.reshetova)





«...Мне было не очень приятно смотреть на себя в зеркало», — поделилась Решетова.