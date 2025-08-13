«Было не очень приятно»: Анастасия Решетова показала свои фото с проблемной кожей
Модель Анастасия Решетова поделилась своими проблемами с внешностью в прошлом
Анастасия Решетова призналась, что раньше была недовольна своей внешностью. В запрещённой соцсети она опубликовала архивное селфи и рассказала, что снимок сделан в период, когда она чувствовала себя закрытой, неуверенной и менее привлекательной.
По её словам, тогда у неё были высыпания, отёки и растяжки после родов — возможно, на фото это не так заметно, но в жизни ей было неприятно смотреть на себя в зеркало.
«...Мне было не очень приятно смотреть на себя в зеркало», — поделилась Решетова.
Справиться с комплексами помогли правильное питание, спорт, уход за собой и работа над собой; теперь в отражении она видит совершенно другого человека и получает от этого удовольствие.
*Запрещен в РФ