Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии: «Я отказался от лишних выплат»
ОСН: Лев Лещенко получает 30 тысяч рублей пенсии, которые потратит на путешествие
Певец Лев Лещенко признался, что получает достойную пенсию. В интервью Общественной Службе Новостей артист раскрыл размер своих выплат и рассказал, пользуется ли он пенсионными льготами.
По словам Лещенко, его пенсия составляет около 30 тысяч рублей.
«Эти 30 тысяч я получаю как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако я отказался от дополнительных выплат, положенных по возрасту. Почему? Потому что считаю неправильным получать деньги, если кто-то нуждается в них больше», – отметил певец.Также Лещенко добавил, что препочитает не тратить свою пенсию, а копить полученные деньги. При этом он не имеет конкретной цели для накоплений, а деньги, вероятнее всего, потратит на путешествия.
Артист подчеркнул, что будет выступать перед публикой и зарабатывать на концертах до тех пор, пока может петь.
Кроме того, Лещенко отметил, что знает многих коллег, которые, как и он, откладывают свои пенсионные выплаты.