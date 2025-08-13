Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии: «Я отказался от лишних выплат»

13 августа 2025, 17:31

ОСН: Лев Лещенко получает 30 тысяч рублей пенсии, которые потратит на путешествие

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Лев Лещенко признался, что получает достойную пенсию. В интервью Общественной Службе Новостей артист раскрыл размер своих выплат и рассказал, пользуется ли он пенсионными льготами.





По словам Лещенко, его пенсия составляет около 30 тысяч рублей.





«Эти 30 тысяч я получаю как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако я отказался от дополнительных выплат, положенных по возрасту. Почему? Потому что считаю неправильным получать деньги, если кто-то нуждается в них больше», – отметил певец.