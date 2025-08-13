Дочь Анастасии Волочковой официально вышла замуж за возлюбленного Никиту

13 августа 2025, 19:10

19-летняя дочь Волочковой Ариадна официально вышла замуж за возлюбленного Никиту

Анастасия Волочкова с дочерью и ее мужем (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

В апреле этого года в особняке Мясникова состоялась свадьба 19-летней дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны и ее избранника Никиты. Однако они официально не зарегистрировали брак. Мачеха девушки Елена Николаева в беседе с Woman.ru. рассказала, что пара все же расписалась в ЗАГСе.





Примечательно, что Ариадна и Никита не раскрывали точную дату торжества.





«Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло», — заявила Николаева.