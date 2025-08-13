Дочь Анастасии Волочковой официально вышла замуж за возлюбленного Никиту
19-летняя дочь Волочковой Ариадна официально вышла замуж за возлюбленного Никиту
В апреле этого года в особняке Мясникова состоялась свадьба 19-летней дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны и ее избранника Никиты. Однако они официально не зарегистрировали брак. Мачеха девушки Елена Николаева в беседе с Woman.ru. рассказала, что пара все же расписалась в ЗАГСе.
Примечательно, что Ариадна и Никита не раскрывали точную дату торжества.
«Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло», — заявила Николаева.
Ведущая не стала углубляться в подробности, отметив, что Ариадна и Никита сами должны отвечать на все вопросы, касающиеся их свадьбы.
Напомним, первое торжество по случаю бракосочетания состоялось в доме И. К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Прежде Никита и Ариадна приняли решение о венчании.
*Запрещен в РФ