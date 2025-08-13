Продюсер рассказал, за кого может выйти замуж певица Анна Седокова в 2025 году

13 августа 2025, 21:07

Продюсер Дворцов рассказал, что избранник Анны Седоковой является бизнесменом

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Новый избранник певицы Анны Седоковой — успешный бизнесмен, с которым она знакома уже давно, сообщил продюсер Сергей Дворцов порталу Woman.ru.





По его словам, между ними сейчас «конфетно‑букетный» период, певица получает от партнёра роскошные цветы и не стремится делать отношения достоянием общественности.



Дворцов не раскрыл имени избранника и отметил, что раньше это были дружеские отношения, которые впоследствии переросли во что‑то большее. Продюсер допускает, что Седокова может выйти замуж до конца года и добавил, что поклонники в соцсетях уже заметили, насколько она счастлива.





«Допускаю, что до конца этого года она может выйти замуж», — заключил собеседник.