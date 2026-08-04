«Было неудобно»: Mia Boyka впервые призналась в вынужденной пластической операции

04 августа 2026, 16:29

Певица Mia Boyka заявила, что убрала лишнюю кожу с век из-за болей при съёмках

Мария Бойко (Фото: Telegram @MIABOYKA3)

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) в программе «Вопрос Ребром» подтвердила, что перенесла пластическую операцию на веках.





В ходе эфира ведущие напомнили ей о прежней критике пластики и спросили, зачем она обманывает аудиторию, если сделала «лисьи глазки». Но Мария опровергла это утверждение.

«Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду. Я постоянно затягивала волосами для съёмок. У меня дико болела голова от того, что тянут волосы. Просто было неудобно. Это очень маленькая косметическая операция. Ничего такого я в этом не вижу», — заявила певица.