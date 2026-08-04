Прокуратура обжаловала приговор блогеру Лерчек и требует ужесточить наказание

04 августа 2026, 14:00

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Прокуратура настаивает на ужесточении приговора блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом ТАСС сообщил участник судебного процесса.





Ранее Гагаринский суд признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Судья назначил ей пять лет лишения свободы условно, штраф и запрет на администрирование сайтов. Однако прокуратура требует ужесточить меру ответственности.

«Представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на приговор Чекалиной, вынесенный Гагаринским судом Москвы. Гособвинение настаивает на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — заявил собеседник агентства.