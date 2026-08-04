«Разойтись по углам»: Дважды разведённая Бородина дала совет, как сохранить брак
Ксения Бородина посоветовала вспоминать хорошее о партнёре во время ссор
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что общие позитивные воспоминания помогают справляться с кризисами в семейных отношениях.
В беседе с NEWS.ru Ксения посоветовала в ссоре вспоминать хорошие моменты с партнёром, а не зацикливаться на негативе.
При этом она подчеркнула важность контроля над эмоциями в острые моменты и предупредила, что резкие слова могут нанести серьёзный ущерб отношениям.
«Помогают [в преодолении семейного кризиса] психологи, времяпрепровождение друг с другом, разговоры. Хороший рецепт — разговаривать, быть откровенными. Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Лучше разойтись по разным углам. Выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить», — дала совет телеведущая.Бородина, недавно вступившая в третий брак, отметила, что разумные паузы и последующее обсуждение проблем помогают сохранить союз.