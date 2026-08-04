«Разойтись по углам»: Дважды разведённая Бородина дала совет, как сохранить брак

04 августа 2026, 16:00

Ксения Бородина посоветовала вспоминать хорошее о партнёре во время ссор

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что общие позитивные воспоминания помогают справляться с кризисами в семейных отношениях.





В беседе с NEWS.ru Ксения посоветовала в ссоре вспоминать хорошие моменты с партнёром, а не зацикливаться на негативе.



При этом она подчеркнула важность контроля над эмоциями в острые моменты и предупредила, что резкие слова могут нанести серьёзный ущерб отношениям.

«Помогают [в преодолении семейного кризиса] психологи, времяпрепровождение друг с другом, разговоры. Хороший рецепт — разговаривать, быть откровенными. Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Лучше разойтись по разным углам. Выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить», — дала совет телеведущая.