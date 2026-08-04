Стало известно, почему Любовь Успенская игнорирует Люсю Чеботину

04 августа 2026, 14:55

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Люся Чеботина вновь высказалась о Любови Успенской. Артистка заявила, что старшая коллега игнорирует её и не предпринимает попыток возобновить дружбу.





Как выяснила Общественная Служба Новостей, ранее Чеботина рассказывала, что ещё год назад они близко общались, но после перепалки, которую начала Успенская, отношения испортились.



Тогда Любовь Залмановна написала под постом Чеботиной, что молодая исполнительница её раздражает. Мать Людмилы ответила на это заявление саркастической благодарностью. При этом, когда пропала дочь Успенской, молодая певица пыталась помочь в поисках, но та не отвечала на звонки и сообщения.

«Это моё право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю. Спасибо за понимание!» — прокомментировала ситуацию исполнительница русского шансона.