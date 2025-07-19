«Было невозможно за деньги получить роль»: Анастасия Волочкова высказалась о новой солистке Большого театра

19 июля 2025, 16:13

Волочкова: при Григоровиче нельзя было купить роль в Большом театре

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Несколько дней назад 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова Мария стала солисткой Большого театра. Эту новость прокомментировала балерина Анастасия Волочкова.





Бывшая прима главного театра России призналась, что не видела способностей Шуваловой, поэтому не может оценить её мастерство и выразить своё мнение о ней. Однако Волочкова вспомнила, как в 2003 году люди с финансами начали серьёзно вмешиваться в репертуар культурного учреждения.





«К сожалению, я стала свидетелем этого. Но, к счастью, в Большом театре я застала самое лучшее время. Тогда при Юрии Григоровиче (балетмейстер Большого театра в 1964-1995 годах – прим. ред.) было невозможно за деньги получить роль», – заявила балерина в беседе с Ura.ru.