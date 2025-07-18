Волочкова ​раскрыла правду об отношениях с молодым танцовщиком, ​на плечо которого легла с обнажённой грудью

18 июля 2025, 05:24

Волочкова объяснила свои отношения с полетевшим с ней на Мальдивы молодым танцовщиком

Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова решила отдохнуть на Мальдивах, но отправилась в поездку на этот раз не одна. Ее сопровождает молодой человек, о котором балерина говорит много хорошего. Звезда раскрыла детали своего отношения к другу-танцовщику в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН).





Волочкова подтвердила, что намеренно пригласила спутника в поездку, назвав его человеком, которого она «обожает». Лететь на отдых без компании ей не хотелось. Зато на данный момент впечатления замечательные: уже успели и поплавать, и позагорать, и настроение держится на высоте.



Танцовщица отметила, что ощущает себя очень счастливой и не хочет задумываться о слухах, которые скоро наверняка неизбежно последуют.



Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (Фото: Instagram* @volochkova_art)



«Пусть все думают, что у меня новая пассия, мне, знаете, уже все равно. А кто более внимательный и думающий, тот поймет, что я отдыхаю вместе со своим лучшим другом и коллегой — с Марчелом, знаменитым танцовщиком и прекрасным человеком», — заявила Волочкова Общественной Службе Новостей.

«Мы друзья! У нас дружба! Вам знакомы такие понятия?», — с иронией спросила Волочкова.