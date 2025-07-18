Волочкова раскрыла правду об отношениях с молодым танцовщиком, на плечо которого легла с обнажённой грудью
Анастасия Волочкова решила отдохнуть на Мальдивах, но отправилась в поездку на этот раз не одна. Ее сопровождает молодой человек, о котором балерина говорит много хорошего. Звезда раскрыла детали своего отношения к другу-танцовщику в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН).
Волочкова подтвердила, что намеренно пригласила спутника в поездку, назвав его человеком, которого она «обожает». Лететь на отдых без компании ей не хотелось. Зато на данный момент впечатления замечательные: уже успели и поплавать, и позагорать, и настроение держится на высоте.
Танцовщица отметила, что ощущает себя очень счастливой и не хочет задумываться о слухах, которые скоро наверняка неизбежно последуют.
«Пусть все думают, что у меня новая пассия, мне, знаете, уже все равно. А кто более внимательный и думающий, тот поймет, что я отдыхаю вместе со своим лучшим другом и коллегой — с Марчелом, знаменитым танцовщиком и прекрасным человеком», — заявила Волочкова Общественной Службе Новостей.Звезда выразила уверенность, что пресса интерпретирует их совместный отдых как романтические отношения, хотя пара неоднократно путешествовала вместе и прежде.
«Мы друзья! У нас дружба! Вам знакомы такие понятия?», — с иронией спросила Волочкова.При этом несколько дней назад она опубликовала в личном блоге довольно провокационное фото с Абаби. Обнажённая танцовщица расслабленно легла другу на плечо, прикрыв грудь рукой. Не удивительно, что фанаты стали рассуждать о скрытых «отношениях» пары.
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