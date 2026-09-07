Певица MIA BOYKA рассылает досудебные претензии блогерам за критику в свой адрес
Певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) начала рассылать блогерам досудебные претензии. Как сообщает Telegram-канал Baza, она требует удалить критику и пародийные ролики и запрещает любое упоминание своего имени в будущем.
Такую стратегию Мария переняла у коллеги по цеху — ранее похожие действия предпринимала Стрелец. Представители Бойко направляют уведомления блогерам с аудиторией до 100 тысяч подписчиков.
Поводом становятся сатирические публикации об исполнительнице. Команда звезды добивается удаления скетчей и обзоров с различных платформ, если они, по мнению стороны артистки, наносят ущерб репутации.
Особое внимание юристы певицы уделяют товарному знаку MIA BOYKA. Они предупреждают, что использование имени девушки в роликах может повлечь штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Читайте также: