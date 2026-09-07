Стало известно, что 49‑летний Марк Горобец расстался со своей 19‑летней супругой
49-летний режиссёр Марк Горобец и 19-летняя Александрина Олексюк больше не состоят в браке. Их свадьба в 2024 году вызвала широкий общественный резонанс — главным образом из-за разницы в возрасте в 31 год.
Как сообщает Super, семейный союз просуществовал недолго. О разрыве свидетельствуют несколько косвенных признаков: пара удалила совместные снимки из соцсетей, включая свадебные фото, перестала появляться на публике вдвоём, а на пальцах обоих больше не видно обручальных колец. Марк больше не оставляет комментариев под постами супруги.
В последние месяцы режиссёр и актриса проводят время порознь. Летом Горобец отдыхал в Израиле, тогда как Олексюк сосредоточилась на учёбе — она перевелась с актёрского факультета НИУ ВШЭ на направление «Медиакоммуникации» в МГУ. Сами супруги отказались обсуждать детали личной жизни.
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