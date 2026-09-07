Стало известно, что 49‑летний Марк Горобец расстался со своей 19‑летней супругой

07 сентября 2026, 17:43

Александрина Олексюк и Марк Горобец (Фото: Instagram* @oleksiuk_sasha_)

49-летний режиссёр Марк Горобец и 19-летняя Александрина Олексюк больше не состоят в браке. Их свадьба в 2024 году вызвала широкий общественный резонанс — главным образом из-за разницы в возрасте в 31 год.