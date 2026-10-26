«Было очень смешно»: Киркоров вспомнил свой любимый мем

26 октября 2026, 21:34

Киркоров посмеялся над мемом с электризацией своих волос во время выступления

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Филипп Киркоров с иронией отреагировал на ставший вирусным эпизод, произошедший во время его выступления на концерте в честь 30-летия МУЗ-ТВ: из-за сработавшей пиротехники волосы артиста встали дыбом от статического электричества. На презентации клипа «Луиза» в Москве певец признался, что этот случай его позабавил, и назвал ролик своим любимым мемом.





Инцидент случился, когда Киркоров исполнял песню «Единственная моя». В момент пиротехнического залпа воздух наэлектризовался, и прическа артиста резко поднялась вверх.



Зал отреагировал смехом, а сам певец, по свидетельствам очевидцев, сначала не понял причины реакции публики. Видео быстро разошлось по соцсетям и превратилось в мем, который МУЗ-ТВ сопроводил шутливой подписью, мол забыл выключить утюг. Киркоров тогда не прервал номер и продолжил выступление; обошлось без травм — последствием стала лишь испорченная прическа.





«Все говорят, что я что‑то придумываю в своей жизни, а мне вообще этого не надо. Мемом становится даже пиротехнический взрыв воздуха, который сэлектризовал мои волосы! Это было очень смешно. Теперь это мой любимый мем, он мне очень нравится», — цитирует Киркорова Super.