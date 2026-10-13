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«Главный подарочек — это буду я»: Киркоров с юмором поздравит Баскова с 50-летием

Филипп Киркоров раскрыл, что подарит Николаю Баскову на юбилей
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров поделился планами на 50-летие Николая Баскова и с юмором рассказал, какой подарок приготовил имениннику. Вскоре золотой тенор отметит юбилей большим концертом, после которого запланировано небольшое афтепати. Об этом сообщает Super.



На гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2027» Киркоров заявил, что главным подарком для Баскова станет его собственное присутствие.

«Главный подарочек — это буду я», — пошутил Филипп Бедросович.
Но юбилей — не единственный повод для радости в жизни Николая. Впереди у певца ещё и новоселье. По словам Киркорова, Басков пока никому не показывает свой дом из-за суеверности. Так что поклонникам остаётся ждать, когда артист наконец приоткроет двери своего нового жилища.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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