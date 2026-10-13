«Главный подарочек — это буду я»: Киркоров с юмором поздравит Баскова с 50-летием

13 октября 2026, 22:38

Филипп Киркоров раскрыл, что подарит Николаю Баскову на юбилей

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров поделился планами на 50-летие Николая Баскова и с юмором рассказал, какой подарок приготовил имениннику. Вскоре золотой тенор отметит юбилей большим концертом, после которого запланировано небольшое афтепати. Об этом сообщает Super.





На гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2027» Киркоров заявил, что главным подарком для Баскова станет его собственное присутствие.





«Главный подарочек — это буду я», — пошутил Филипп Бедросович.