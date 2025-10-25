«Было ощущение лёгкого выгорания»: Саша Савельева вспомнила лучшие годы в «Фабрике»

Достижения.рф

Экс-солистка популярной группы «Фабрика» Саша Савельева стала гостьей подкаста «Ниче Святого» с Марком Андерсоном.



В беседе певица поделилась воспоминаниями о насыщенных гастрольных годах, моментах усталости и о том, как коллектив справлялся с трудностями.

Артистка призналась, что бесконечные поездки и плотный график порой вызывали усталость, но драйв и атмосфера в группе помогали не сдаваться.

«Конечно, была некая усталость от постоянных гастролей, перелётов и переездов. Но в тот момент меня очень выручал наш коллектив. Мы здорово проводили время, постоянно что-то придумывали. Было ощущение лёгкого выгорания, но не неудовольствия», — рассказала Савельева.
Певица добавила, что именно сплочённость и дружба внутри коллектива позволили им выдерживать ритм, с которым не справился бы ни один новичок сцены.

