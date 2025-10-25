«Каждую ночь проводит у неё»: Меган Фокс простила рэпера Колсона Бейкера и сошлась с ним
Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер снова вместе спустя восемь месяцев разлуки
Меган Фокс и Колсон Бейкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, снова вместе. Об этом сообщает People.
После восьми месяцев разлуки пара решила дать отношениям второй шанс — теперь актриса и музыкант вновь проводят много времени вместе.
По словам инсайдеров, Бейкер часто остаётся у Меган.
«Он почти каждую ночь проводит у неё дома с ребёнком. Они ведут себя как пара, хотя пока не делают официальных заявлений», — рассказал источник.Близкие актрисы утверждают, что Меган счастлива этим примирением.
«Она рада, что Колсон заботится и о ней, и о ребёнке. Хотя они живут в разных домах, стараются проводить время всей семьёй. На первом месте у них теперь дочь, и именно это их сблизило», — отметил знакомый Фокс.Напомним, Фокс и Бейкер расстались в ноябре прошлого года — актриса обнаружила его флирт с другими девушками. Несмотря на то, что измены не было, звезда решила прекратить отношения.
Весной этого года Меган в четвёртый раз стала матерью, родив дочь от Колсона. С тех пор рэпер активно участвовал в жизни малышки и поддерживал связь с актрисой — теперь же, похоже, пара вновь обрела гармонию.