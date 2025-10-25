«Каждую ночь проводит у неё»: Меган Фокс простила рэпера Колсона Бейкера и сошлась с ним

25 октября 2025, 17:54

Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер снова вместе спустя восемь месяцев разлуки

Колсон Бейкер (Фото: Instagram* / @machinegunkelly)

Меган Фокс и Колсон Бейкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, снова вместе. Об этом сообщает People.





После восьми месяцев разлуки пара решила дать отношениям второй шанс — теперь актриса и музыкант вновь проводят много времени вместе.



По словам инсайдеров, Бейкер часто остаётся у Меган.





«Он почти каждую ночь проводит у неё дома с ребёнком. Они ведут себя как пара, хотя пока не делают официальных заявлений», — рассказал источник.

«Она рада, что Колсон заботится и о ней, и о ребёнке. Хотя они живут в разных домах, стараются проводить время всей семьёй. На первом месте у них теперь дочь, и именно это их сблизило», — отметил знакомый Фокс.