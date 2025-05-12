«Было понятно, что не очень пойдёт»: Авербух раскрыл, почему Киркоров не смог встать на коньки

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров должен был выйти на лёд, однако ему не удалось это сделать. Фигурист Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал, что стало препятствием на пути певца.
Тренер рассказал, что Киркоров должен был танцевать на льду. Артист посетил несколько тренировок, однако Авербух понял, что дальше это, вероятнее всего, дело «не пойдёт».
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«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдёт. Всё-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер», – признался Авербух в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».Фигурист также отметил, что помимо Киркорова хотел бы увидеть на льду и других российских звёзд, например, Марка Эйдельштейна, Юлию Снигирь, Zivert и Полину Гагарину.
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Анастасия Чинкова