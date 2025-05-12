«Запущенная гадость»: Илья Авербух прокомментировал слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой

Илья Авербух (фото: Telegram @averbukh_ilya)
В 2008 году актриса Алиса Гребенщикова родила сына Алексея. Ходили слухи, что отцом мальчика является фигурист Илья Авербух.
Алиса Гребенщикова (фото: ВКонтакте @alice_grebenshchikova)
В середине нулевых спортсмен развёлся с коллегой Ириной Лобачёвой, которая родила ему сына Мартина. После этого, как утверждает Авербух, у него было отношений 15 лет.
Авербух подчеркнул, что долгие 15 лет для него на первом месте была работа, но в итоге артисту всё же удалось выстроить личную жизнь. Уже пять лет он женат на актрисе Елизавете Арзамасовой, с которой воспитывает двоих детей: сына Льва и дочь Лию. Фигурист отметил, что он абсолютно счастлив в браке и считает свою жену «очаровательной, прекрасной и воздушной девушкой».
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В середине нулевых спортсмен развёлся с коллегой Ириной Лобачёвой, которая родила ему сына Мартина. После этого, как утверждает Авербух, у него было отношений 15 лет.
«Я точно не буду комментировать личные отношения, но мне кажется, Алиса уже говорила, что это очень некрасивое вранье. Я отвечаю на этот вопрос, потому что отец сына Алиса Гребенщиковой – Сергей Дандурян. Это какая-то запущенная гадость, которая носит разрушительный характер, она бьет по людям. Почему сын Алисы должен это слышать? Не буду проводить расследование, но точно говорю, что это ложь, вранье. Я никогда не выходил ни с кем в свет, у меня не было отношений. Я сразу ставлю определенные приоритеты. Говорю предельно честно: выводя человека в свет, ты берешь за него ответственность в том числе, потому что никому не нужен шлейф. Такие отношения у меня появились спустя много лет после развода с Ириной, когда я вышел за руку с Лизой Арзамасовой», – откровенно высказался Авербух в шоу «Осторожно: Собчак».Также в беседе с журналисткой Ксенией Собчак фигурист засмущался, когда та назвала его сердцеедом. Генпродюсер «Ледникового периода» заверил собеседницу, что ничего не делает для того, чтобы нравиться женщинам, и ни в коем случае не заставляет их обращать на себя внимание.
Авербух подчеркнул, что долгие 15 лет для него на первом месте была работа, но в итоге артисту всё же удалось выстроить личную жизнь. Уже пять лет он женат на актрисе Елизавете Арзамасовой, с которой воспитывает двоих детей: сына Льва и дочь Лию. Фигурист отметил, что он абсолютно счастлив в браке и считает свою жену «очаровательной, прекрасной и воздушной девушкой».
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Анастасия Чинкова