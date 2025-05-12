«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
В 2020 году российский фигурист Илья Авербух заключил брак с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая младше него на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива вместе и воспитывает двоих детей. Спортсмен заявил, что впервые встретил артистку, когда ей было только 15 лет. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
Знакомство продюсера ледовых шоу и звезды «Папиных дочек» произошло на проекте «Лед и пламень» в 2010 году. Уже в то время Арзамасова впечатлила Авербуха, но о любви было говорить еще рано.
Илья уверен, что тогда Елизавета уже не была ребенком. Спортсмену она показалась уже молодой женщиной. С первой женой, серебряным призером Олимпийских игр Ириной Лобачевой, знаменитый фигурист прожил в браке 12 лет. У них есть сын Мартин, который после разрыва влюбленных остался с папой.
С артисткой Елизаветой Арзамасовой Авербух воспитывает двоих детей: трехлетнего Льва и дочь Лию, которой исполнится год в августе 2025-го.
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«Не сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта», — откровенничал фигурист.
Илья уверен, что тогда Елизавета уже не была ребенком. Спортсмену она показалась уже молодой женщиной. С первой женой, серебряным призером Олимпийских игр Ириной Лобачевой, знаменитый фигурист прожил в браке 12 лет. У них есть сын Мартин, который после разрыва влюбленных остался с папой.
С артисткой Елизаветой Арзамасовой Авербух воспитывает двоих детей: трехлетнего Льва и дочь Лию, которой исполнится год в августе 2025-го.
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Ольга Енгалычева