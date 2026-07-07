«Было смешно и весело»: Ирина Пинчук высказалась о флирте с Михаилом Галустяном

07 июля 2026, 13:01

Ирина Пинчук прокомментировала слухи о флирте с Михаилом Галустяном на шоу

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук впервые прокомментировала в «Утро. ТНТ» флирт с Михаилом Галустяном, который зрители заметили во время съёмок шоу «Сокровища императора». По словам блогера, между ними не было ничего серьёзного — всё происходило исключительно в рамках лёгкого общения на проекте.





Пинчук, которая стала победительницей шоу вместе с Екатериной Шкуро, призналась, что внимание со стороны ведущего Михаила Галустяна и певца Миши Марвина воспринимала с юмором.





«Не мои типажи. Это было прикольно, угарно, просто находясь на проекте. Какой-то флирт, смешно, весело. Я думаю и с их стороны не было ничего серьезного… Мой типаж со мной сейчас находится в отношениях. Он другой», — рассказала Ирина.