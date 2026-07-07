«Было смешно и весело»: Ирина Пинчук высказалась о флирте с Михаилом Галустяном
Ирина Пинчук прокомментировала слухи о флирте с Михаилом Галустяном на шоу
Ирина Пинчук впервые прокомментировала в «Утро. ТНТ» флирт с Михаилом Галустяном, который зрители заметили во время съёмок шоу «Сокровища императора». По словам блогера, между ними не было ничего серьёзного — всё происходило исключительно в рамках лёгкого общения на проекте.
Пинчук, которая стала победительницей шоу вместе с Екатериной Шкуро, призналась, что внимание со стороны ведущего Михаила Галустяна и певца Миши Марвина воспринимала с юмором.
«Не мои типажи. Это было прикольно, угарно, просто находясь на проекте. Какой-то флирт, смешно, весело. Я думаю и с их стороны не было ничего серьезного… Мой типаж со мной сейчас находится в отношениях. Он другой», — рассказала Ирина.По словам блогера, происходившее на съёмочной площадке не стоит воспринимать как начало романтической истории. Она подчеркнула, что это было дружеское общение, которое лишь добавило проекту ярких эмоций.
Напомним, после выхода шоу зрители активно обсуждали взаимодействие Пинчук с Михаилом Галустяном и Мишей Марвиным, предполагая, что между участниками могла возникнуть симпатия. Однако сама Ирина дала понять, что никаких отношений за пределами проекта не было.