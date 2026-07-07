Выяснилось, как отец Блиновской общается с дочерью

07 июля 2026, 12:00

SHOT: Отец Блиновской еще ни разу полноценно не виделся с ней

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Отец бывшей «королевы марафонов» Елены Блиновской, Олег Останин, сообщил, что все контакты с дочерью ограничиваются лишь телефонными разговорами через стекло. Очной встречи пока не было, пишет SHOT.