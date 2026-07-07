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Выяснилось, как отец Блиновской общается с дочерью

SHOT: Отец Блиновской еще ни разу полноценно не виделся с ней
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Отец бывшей «королевы марафонов» Елены Блиновской, Олег Останин, сообщил, что все контакты с дочерью ограничиваются лишь телефонными разговорами через стекло. Очной встречи пока не было, пишет SHOT.



По словам Останина, в исправительном учреждении Елена работает швеей, уже привыкла к этому режиму и имеет очень мало свободного времени. В редкие часы отдыха она читает книги.

Также он рассказал, что дети Блиновских сейчас находятся в лагере. За ними присматривают родители Алексея (мужа Елены), так как живут поблизости. Сам Алексей Блиновский продолжает участвовать в СВО.

Ранее отцу Елены Блиновской вернули квартиру и другое имущество в Москве общей стоимостью около 50 млн рублей. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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