«Было стыдно перед Люсей»: Mia Boyka рассказала о ссоре с Чеботиной из-за новостей о романе с ЮрКиссом
Mia Boyka помирилась с Чеботиной после ссоры из-за новостей о романе с ЮрКиссом
Певица Mia Boyka призналась, что перестала общаться с Люсей Чеботиной после того, как пошла работать к ее бывшему возлюбленному ЮрКиссу. Об этом она сообщила в беседе с ведущим YouTube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».
По словам исполнительницы, пиарщики выставили все так, будто у них с ЮрКиссом роман, что это задело Чеботину.
«Конечно, мне было стыдно перед Люсей, в первую очередь. Потому, что мы с ней всегда были в очень хороших отношениях, друг друга поддерживали. <…> И тут случилось так, что я как будто между встала. А мне не хотелось такого делать, создавать этот вайб. Но потом пошел и от нее негатив», — рассказала певица.
За полтора года Mia Boyka неоднократно пыталась поговорить с Люсей, чтобы наладить отношения, однако исполнительница хита «Солнце Монако» отказывалась выходить на контакт. Знаменитости смогли поговорить только недавно. По словам Mia Boyka, они общались полтора часа, однако артистка не может утверждать, что конфликт исчерпан.