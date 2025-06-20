«Было стыдно перед Люсей»: Mia Boyka рассказала о ссоре с Чеботиной из-за новостей о романе с ЮрКиссом

20 июня 2025, 13:02

Mia Boyka помирилась с Чеботиной после ссоры из-за новостей о романе с ЮрКиссом

Mia Boyka (Фото: Telegram @MIABOYKA3)

Певица Mia Boyka призналась, что перестала общаться с Люсей Чеботиной после того, как пошла работать к ее бывшему возлюбленному ЮрКиссу. Об этом она сообщила в беседе с ведущим YouTube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».





По словам исполнительницы, пиарщики выставили все так, будто у них с ЮрКиссом роман, что это задело Чеботину.





«Конечно, мне было стыдно перед Люсей, в первую очередь. Потому, что мы с ней всегда были в очень хороших отношениях, друг друга поддерживали. <…> И тут случилось так, что я как будто между встала. А мне не хотелось такого делать, создавать этот вайб. Но потом пошел и от нее негатив», — рассказала певица.