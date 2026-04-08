«Было страшно»: MARGO призналась, почему исчезла из публичного поля
Певица Марго Овсянникова откровенно рассказала о причинах своего исчезновения из соцсетей и публичного пространства. Об этом сообщает Super.
На музыкальной премии «Жара» артистка призналась, что пережила серьёзный нервный срыв. По её словам, состояние оказалось настолько тяжёлым, что ей пришлось полностью отказаться от связи с внешним миром — почти месяц она жила без телефона и занималась восстановлением. Певица отметила, что испытывала сильный страх и даже думала о худшем исходе.
Причиной срыва, как она объяснила, стало сильное переутомление: постоянная работа, недосып и эмоциональное напряжение привели к серьёзному истощению. Даже сейчас артистка продолжает восстанавливаться и, по рекомендации специалистов, решила отказаться от выступлений, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния.
Марго призналась, что одним из главных способов справиться с кризисом для неё стали долгие прогулки — именно они помогли постепенно выйти из тяжёлого состояния.
Несмотря на пережитое, певица отметила, что сейчас чувствует себя лучше и постепенно возвращается к привычной жизни.
