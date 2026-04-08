«Негармонично»: специалист прокомментировал новый образ Прилучного
Внешность Павла Прилучного стала предметом активного обсуждения в Сети — пользователи обратили внимание на изменения в области подбородка и нижней части лица. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пластический хирург Денис Агапов в эксклюзивном комментарии объяснил, с чем могут быть связаны такие трансформации. По его словам, речь, вероятно, идёт о косметологических процедурах с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Специалист отметил, что с возрастом ткани лица постепенно опускаются, и для коррекции объёма нередко применяются инъекции. Однако в случае актёра, по его мнению, препарат был введён в значительном количестве, что повлияло на форму подбородка и нижней челюсти.
Эксперт обратил внимание, что при определённой мимике и ракурсах такие изменения могут выглядеть не совсем гармонично. При этом он подчеркнул, что ситуация не критична: внешность остаётся в пределах нормы, хотя и может восприниматься неоднозначно.
Также хирург выразил мнение, что более сбалансированного результата можно добиться с помощью других методов коррекции, например, имплантации, которая способна придать нижней части лица более естественные пропорции.
