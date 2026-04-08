Инстасамка заявила, что Бузова проигнорировала идею фита

08 апреля 2026, 20:25

Бузова пропустила предложение Инстасамки о совместном треке

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова, как выяснилось, даже не знала о предложении записать совместный трек с Инстасамкой. Об этом сообщает XONEWS.





Ранее юная артистка анонсировала возможный фит с певицей, однако позже стало понятно, что инициатива не получила отклика. По словам артистки, она уже подготовила материал и ждала участия коллеги.





«Если бы ты меня не игнорила, ты бы узнала, что в нашем чате лежит хит, и нужен только твой куплет», — обратилась Инстасамка к Бузовой.