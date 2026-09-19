Хиты 90-х и звезды спорта: стало известно, сколько миллионов принесёт шоу Медведевой
Евгения Медведева вновь собирает на одной ледовой площадке известных фигуристов и популярных артистов. На этот раз главной темой шоу станут хиты 90-х, а при полном солдауте организаторы, по предварительным подсчётам, могут получить около 9 млн рублей только от продажи билетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость входных билетов начинается от 500 рублей, а самые дорогие места обойдутся зрителям в 7500 рублей. Итоговые сборы будут зависеть от вместимости площадки и фактической продажи билетов, поэтому речь идёт именно о потенциальной сумме при полном заполнении зала.
В спортивной части программы выступят олимпийские чемпионы и известные звёзды фигурного катания — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Музыкальную атмосферу 90-х на льду дополнят Дмитрий Маликов, группы «Блестящие» и «Вирус», Татьяна Буланова, «Акула» и золотой состав группы «Стрелки». Таким образом, организаторы делают ставку сразу на две ностальгические составляющие — любимую музыку эпохи и выступления известных фигуристов.
Если все билеты будут распроданы, потенциальная выручка от кассы может составить около 9 млн рублей. При этом эта сумма не является чистым заработком: из неё предстоит покрыть расходы на аренду, постановку, гонорары артистов, техническое обеспечение и организацию шоу.
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