Хиты 90-х и звезды спорта: стало известно, сколько миллионов принесёт шоу Медведевой

19 сентября 2026, 17:20

Фигуристка Евгения Медведева может собрать до 9 млн рублей на ледовом шоу

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева вновь собирает на одной ледовой площадке известных фигуристов и популярных артистов. На этот раз главной темой шоу станут хиты 90-х, а при полном солдауте организаторы, по предварительным подсчётам, могут получить около 9 млн рублей только от продажи билетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».