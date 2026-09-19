«Растут сами по себе»: Наталья Рудова ответила на слухи о пластике
Наталью Рудову заподозрили в увеличении груди
Наталья Рудова стала героиней обсуждений после премьеры фильма «Девятая планета». Для выхода в свет актриса выбрала эффектное чёрное боди с глубоким вырезом, которое подчеркнуло фигуру. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Пользователи Сети обратили внимание на то, что грудь Рудовой визуально выглядит заметно больше, чем на фотографиях, сделанных ранее. В комментариях тут же появились предположения, что актриса могла обратиться к пластическому хирургу. Сама Наталья отреагировала на слухи с присущим ей юмором и довольно резко ответила на подобные догадки.
«Растут сами по себе, завидуйте молча», — заявила артистка.Позже Рудова пояснила, что дело вовсе не обязательно в каких-либо изменениях внешности. По словам актрисы, такой эффект создала одежда — именно фасон боди и глубокий вырез визуально изменили пропорции фигуры.
При этом Наталья призналась, что сама не является поклонницей большого бюста у женщин. Поэтому, судя по всему, предположения о намеренном увеличении груди её особенно не впечатлили.