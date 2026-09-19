«Она как маленькая я»: Пэрис Хилтон пожаловалась на дочь
Пэрис Хилтон рассказала, как её двухлетняя дочь Лондон постепенно превращается в настоящую маленькую модницу. По словам светской львицы, девочка уже вовсю интересуется маминым гардеробом и пытается примерять её вещи. Об этом сообщает Us Magazine.
Лондон растёт в семье Пэрис и её мужа Картера Реума вместе с двухлетним сыном Фениксом. Сама Хилтон признаётся, что после рождения детей её стиль немного изменился: теперь в нём сочетаются привычная любовь к ярким образам и новый для неё «вайб горячей домохозяйки».
При этом передавать дочери любовь к моде Пэрис, похоже, долго не придётся. Девочке всего два с половиной года, но она уже самостоятельно приходит в мамин шкаф, примеряет обувь, берёт сумочки и наряды.
«Ей всего два с половиной, а она уже приходит в мой шкаф, пытается примерить мою обувь, носит сумки и наряды. Она уже пытается, и она мини-модница. Она как маленькая я», — рассказала Хилтон.Пэрис уверена, что у дочери впереди огромный гардероб — ведь однажды ей достанутся многие мамины вещи. Когда Лондон примеряет очередной наряд и говорит: «Мама, мне это нравится», Хилтон отвечает, что однажды всё это станет её.