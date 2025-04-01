«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)
Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин сыронизировал, говоря об ее отношениях с Николаем Сердюковым. Фолловеры Терехина поинтересовались его мнением.
«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — прокомментировал мужчина.
Сама Бородина пока никак не отреагировала на слова Терехина. Ксения и Николай сейчас мечтают о рождении ребенка и готовятся к свадьбе. Ксения Бородина недавно высказывалась об инциденте с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ, которую избили неизвестные. Теледива считает, что такого никто не заслуживает.
Читайте также:
Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков
«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию
*Запрещен в РФ
Никита Кротов