«Я просыпаюсь вся мокрая»: Ольга Бузова раскрыла интимные подробности своих снов

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что испытывает трудности с режимом сна и страдает от ночных кошмаров.
«Я не понимаю, что происходит. Вот уже вторую ночь я не могу уснуть. Мне снятся настоящие кошмары — такие, что я осознаю, что мне нужно проснуться, но не могу этого сделать. И это повторяется каждый раз. Когда я наконец просыпаюсь и выхожу из этого ужаса, я вся в поту. Как только пытаюсь снова заснуть, начинается новый кошмар. Такое у меня было только в детстве, когда я боялась ходить в туалет, думая, что меня утащит ведьма под кровать», — рассказала ведущая реалити-шоу «Сокровища императора» в своих социальных сетях.
Исполнительница предположила, что причиной может быть тревожность, хотя отметила, что в последнее время не испытывает стресса.
«У меня много планов на апрель: поездки, съемки, выступления и записи. Но я не могу спать. Просыпаюсь в два ночи, потом в четыре, затем в пять, восемь и девять. Не понимаю, с чем это связано, потому что я ложусь рано и стараюсь правильно питаться. Температуры у меня нет», — добавила Бузова.Читайте также:
«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной
Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
Анастасия Хохлова