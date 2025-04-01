«Возможно, ты станешь бабушкой»: сын-подросток Погребняк шокировал ее

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)
Сын блогера Марии Погребняк 17-летний Артем заявил ей, что она скоро может стать бабушкой.
«Привет, надо встретиться. Как-то сказать не удается. Возможно, ты станешь бабушкой уже скоро. Что поделать, уже как есть, так есть», — написал молодой человек.Экс-супруга Павла Погребняка ответила, что им нужно встретиться.
«Ладно, не торопись, дети же радость. С первым апреля», — ответил Артем.После подружка Ольги Бузовой облегченно вздохнула, добавив, что не против стать бабушкой. Стоит отметить, что Мария Погребняк следит за собой, посещает спортзал и следит за питанием, а еще занимается падел-теннисом. Перед этим Мария Погребняк сделала скандальное заявление о мужчинах.
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