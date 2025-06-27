Регина Тодоренко и Влад Топалов узнали пол третьего ребенка

27 июня 2025, 01:24

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: кадр видео Instagram* @reginatodorenko)

Регина Тодоренко и Влад Топалов узнали пол своего третьего ребенка. Счастливая мама опубликовала в личном блоге видео, на котором они с Владом счастливо смотрят друг на друга и нежно целуются. Пара очень рада новости.







«Мы узнали пол ребенка. 27.06.25», — написала в блоге Регина.