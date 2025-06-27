Регина Тодоренко и Влад Топалов узнали пол третьего ребенка
Регина Тодоренко и Влад Топалов узнали пол своего третьего ребенка. Счастливая мама опубликовала в личном блоге видео, на котором они с Владом счастливо смотрят друг на друга и нежно целуются. Пара очень рада новости.
«Мы узнали пол ребенка. 27.06.25», — написала в блоге Регина.При этом влюбленные пока не раскрыли поклонникам, какого пола ожидается малыш. Однако в комментариях под публикациями звездной семьи многие фанаты уже поздравляют Тодоренко и Топалова с долгожданной девочкой.
Ранее Регина устроила опрос на своей странице, предлагая поклонникам отгадать пол ребенка. Большинство склоняется к девочке. Некоторые предсказывают мальчика, а другие пишут «без разницы, лишь бы малыш здоровым родился».
Стоит отметить, что фанаты могут склоняться к девочке не без причины. Регина (перед началом опроса) переслала в личный блог сообщение, которое «поставило» на дочку.
25 июня «Радио 1» показывало, как беременная Регина Тодоренко устроила танцы на побережье Эгейского моря. Она отправилась туда с подругами.
Звездная мама перестала скрывать свое положение, гордо демонстрируя округлившийся живот в бикини. Поездка на курорт стала ответным жестом после того, как приятельницы устроили ей сюрприз на 35-летие. Он настолько растрогал Тодоренко, что та расплакалась и откровенно высказалась о подругах, которые поддерживали ее на протяжении многих лет.
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