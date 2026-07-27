«Это нечто масштабное»: Назван главный артист этого лета
Музыкальный критик Соседов назвал Ваню Дмитриенко главным исполнителем лета
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Ваню Дмитриенко одним из главных исполнителей лета. По мнению эксперта, певец остаётся в числе самых популярных артистов страны.
В беседе с Общественной Службой Новостей критик отметил, что Дмитриенко заинтересовал и молодую, и взрослую аудиторию.
«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов», — подчеркнул Сергей.По мнению Соседова, роман с Анной Пересильд только подогрел интерес публики. Песня «Шёлк» долго лидировала в чартах, а дуэт «Силуэт» запомнился многим слушателям. Сам эксперт не фанат исполнителя, но рад появлению молодых талантов на эстраде.
«Он покорил всех, объединил поколения. Внёс новизну, которой так не хватало. Это вам не Долина с её старыми хитами, это вам не Дронов со своими узконаправленными песнями. Это нечто более масштабное, но в то же время нишевое», — заявил журналист.Критик заключил, что именно эти факторы откликнулись у широкой публики.