«Имеют право»: Лоза призвал звёзд не обращать внимания на мимику зрителей в зале

27 июля 2026, 14:40

Юрий Лоза заявил, что зрители вправе демонстрировать любые эмоции на концертах

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза высказался о ситуации с Настасьей Самбурской, которая сделала замечание зрителю за недовольное выражение лица во время концерта.





В беседе с «Газетой.Ru» музыкант отметил, что каждый человек вправе проявлять любые эмоции на выступлениях артистов.



Лоза признался, что не знаком с Самбурской и не следит за творчеством певицы, поэтому не может оценивать её конкретный поступок. Вместе с тем поэт подчеркнул: знаменитостям не стоит акцентировать внимание на том, как зрители реагируют на происходящее на сцене.

«Если люди заплатили за билет в зале, они имеют право сидеть с любым выражением лица. Но если артист согласился на выступления в местах, где люди пришли не по билетам, а заняты ещё чем-то, скажем, едой, обсуждением своих дел или купанием в бассейне, то выражение их лиц артиста вообще не должно интересовать», — заявил Юрий Эдуардович.