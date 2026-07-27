«Имеют право»: Лоза призвал звёзд не обращать внимания на мимику зрителей в зале
Юрий Лоза заявил, что зрители вправе демонстрировать любые эмоции на концертах
Певец Юрий Лоза высказался о ситуации с Настасьей Самбурской, которая сделала замечание зрителю за недовольное выражение лица во время концерта.
В беседе с «Газетой.Ru» музыкант отметил, что каждый человек вправе проявлять любые эмоции на выступлениях артистов.
Лоза признался, что не знаком с Самбурской и не следит за творчеством певицы, поэтому не может оценивать её конкретный поступок. Вместе с тем поэт подчеркнул: знаменитостям не стоит акцентировать внимание на том, как зрители реагируют на происходящее на сцене.
«Если люди заплатили за билет в зале, они имеют право сидеть с любым выражением лица. Но если артист согласился на выступления в местах, где люди пришли не по билетам, а заняты ещё чем-то, скажем, едой, обсуждением своих дел или купанием в бассейне, то выражение их лиц артиста вообще не должно интересовать», — заявил Юрий Эдуардович.Ранее Юрий Лоза высказался об Анне Пересильд. Он считает, что девушка поступила в МХТ «только для корки».