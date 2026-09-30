«Было жестко»: Юлия Ахмедова рассказала о ссоре с Катей Гордон
Юлия Ахмедова вспомнила конфликт с Катей Гордон на «Большом куше»
На проекте «Большой куш» у Кати Гордон возникли непростые отношения не только с Идой Галич, но и с комикессой Юлией Ахмедовой. По словам Юлии, причиной конфликта стало то, что она встала на сторону блогерши.
Ахмедова рассказала об этой ситуации в шоу «Быстрая готовка» с Ляйсан Утяшевой. По словам комикессы, во время ссоры Гордон сделала в её адрес резкие высказывания, которые сильно её задели.
«Она сказала мне, что я спекулирую своим диагнозом (ментальным расстройством), что я не в себе. На меня всё навалилось, что я вообще не ожидала. Меня сильно это выбило из колеи, и я начала плакать при всех. Это было жёстко», — призналась Юлия.По словам Ахмедовой, после этого конфликта девушки практически перестали общаться. Однако полностью поставить точку в истории им всё же удалось не сразу.
Юлия рассказала, что уже после ссоры у них состоялся откровенный разговор. В ходе него Катя Гордон всё-таки принесла ей извинения.
Несмотря на это, сейчас бывшие участницы конфликта близкого общения не поддерживают.