«Было жестко»: Юлия Ахмедова рассказала о ссоре с Катей Гордон

30 сентября 2026, 17:44

Юлия Ахмедова вспомнила конфликт с Катей Гордон на «Большом куше»

Юлия Ахмедова (Фото: Instagram* / @yakhmedova)

На проекте «Большой куш» у Кати Гордон возникли непростые отношения не только с Идой Галич, но и с комикессой Юлией Ахмедовой. По словам Юлии, причиной конфликта стало то, что она встала на сторону блогерши.





Ахмедова рассказала об этой ситуации в шоу «Быстрая готовка» с Ляйсан Утяшевой. По словам комикессы, во время ссоры Гордон сделала в её адрес резкие высказывания, которые сильно её задели.





«Она сказала мне, что я спекулирую своим диагнозом (ментальным расстройством), что я не в себе. На меня всё навалилось, что я вообще не ожидала. Меня сильно это выбило из колеи, и я начала плакать при всех. Это было жёстко», — призналась Юлия.