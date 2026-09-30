«Искра вспыхнула на свадьбе»: Дакоту Джонсон и MGK заметили вместе
Дакота Джонсон и Колсон Бейкер, более известный как MGK, по сообщениям инсайдеров, решили присмотреться друг к другу поближе. Романтическая искра между актрисой и музыкантом вспыхнула на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
После знакомства на торжестве Дакота и Колсон якобы решили «посмотреть, к чему приведут их отношения». По словам инсайдеров, инициативу проявила именно актриса, а сам MGK поначалу смущался рядом с ней.
При этом звезды были знакомы и раньше. Сообщается, что Дакота давно является поклонницей творчества музыканта, поэтому их общение могло начаться задолго до слухов о романе.
После свадьбы Тейлор и Трэвиса пару якобы несколько раз замечали вместе. Дакота и MGK пересеклись в Нью-Йорке, а затем оказались на мероприятии Vogue World: Milano.
Там Колсон Бейкер вышел на подиум в качестве участника показа, а Дакота Джонсон наблюдала за ним из первого ряда. Появление актрисы на мероприятии только подогрело слухи о возможном романе звезд.
При этом официально Дакота и MGK пока не подтверждали свои отношения. Так что поклонникам остается только гадать, действительно ли между ними завязался новый роман или звезды просто проводят время вместе.
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