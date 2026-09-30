«Искра вспыхнула на свадьбе»: Дакоту Джонсон и MGK заметили вместе

30 сентября 2026, 16:37

Дакота Джонсон и MGK закрутили роман после свадьбы Тейлор Свифт

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон и Колсон Бейкер, более известный как MGK, по сообщениям инсайдеров, решили присмотреться друг к другу поближе. Романтическая искра между актрисой и музыкантом вспыхнула на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».