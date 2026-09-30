«Чтобы моя невестка была счастливой»: Тина Канделаки раскрыла принцип воспитания сына

30 сентября 2026, 17:13

Тина Канделаки рассказала, каким мужчиной хотела воспитать своего сына Лео

Тина Канделаки (Фото: Instagram* / @tina_kandelaki)

Тина Канделаки в новом проекте Алеко «Мой монолог» рассказала о главном принципе, которого придерживалась в воспитании сына Лео. Сейчас молодому человеку 25 лет, а уже три года он состоит в отношениях со своей девушкой.





По словам Канделаки, для неё было важно воспитать сына так, чтобы в будущем он смог сделать счастливой женщину, с которой решит связать свою жизнь.





«Я должна была воспитать своего сына таким образом, чтобы он сделал счастливой ту женщину, с которой он проживёт всю жизнь, мать его детей. Для меня это не просто слова, я очень стараюсь и прикладываю усилия к тому, чтобы моя невестка была счастливой», — отметила директор ТНТ.