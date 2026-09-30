«Чтобы моя невестка была счастливой»: Тина Канделаки раскрыла принцип воспитания сына
Тина Канделаки рассказала, каким мужчиной хотела воспитать своего сына Лео
Тина Канделаки в новом проекте Алеко «Мой монолог» рассказала о главном принципе, которого придерживалась в воспитании сына Лео. Сейчас молодому человеку 25 лет, а уже три года он состоит в отношениях со своей девушкой.
По словам Канделаки, для неё было важно воспитать сына так, чтобы в будущем он смог сделать счастливой женщину, с которой решит связать свою жизнь.
«Я должна была воспитать своего сына таким образом, чтобы он сделал счастливой ту женщину, с которой он проживёт всю жизнь, мать его детей. Для меня это не просто слова, я очень стараюсь и прикладываю усилия к тому, чтобы моя невестка была счастливой», — отметила директор ТНТ.Канделаки подчеркнула, что воспринимает эти слова не просто как красивую установку, а действительно старается придерживаться этого принципа в воспитании сына.
Лео уже несколько лет находится в отношениях, поэтому, судя по словам Тины, тема его будущей семейной жизни для неё не кажется далёкой перспективой. А сама Канделаки, похоже, заранее готовится к роли заботливой свекрови.