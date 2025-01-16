«Биполярное расстройство и тяжелая депрессия»: стал известен психиатрический диагноз Моргенштерна*

Моргенштерн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В октябре 2024 года рэпер Моргенштерн был вынужден обратиться в частную психиатрическую клинику Израиля из-за психологических проблем. Выписка из лечебного заведения оказалась в распоряжении Super.
По данным издания, 26-летний пациент с инициалами А. М. обратился к врачу-психиатру 8 октября 2024 года. Однако тогда он употреблял психоактивные вещества, и врач не смог назначить нормальное лечение.
Из выписки следует, что на протяжении многих лет пациент страдает резкими сменами настроения. Однако, когда именно это началось, определить врач не смог, так как пациент долгое время употреблял алкоголь и наркотики. При этом в справке отмечается, что клиент клиники давно отказался от этого вещества, а за неделю до приема — и от спиртного.
В заключении сказано, что психиатр выявил у А. М. биполярное расстройство и тяжелую депрессию без психотических симптомов. Ему назначено медикаментозное лечение. Врач выписал пациенту сразу пять видов лекарственных препаратов.
5 января Моргенштерн* вновь опубликовал в соцсети видео, в котором сообщил, что после проведения своих концертов в Куршевеле, на Бали и Пхукете отправится в реабилитационный центр.
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* Признан иноагентом в РФ.
Из выписки следует, что на протяжении многих лет пациент страдает резкими сменами настроения. Однако, когда именно это началось, определить врач не смог, так как пациент долгое время употреблял алкоголь и наркотики. При этом в справке отмечается, что клиент клиники давно отказался от этого вещества, а за неделю до приема — и от спиртного.
В заключении сказано, что психиатр выявил у А. М. биполярное расстройство и тяжелую депрессию без психотических симптомов. Ему назначено медикаментозное лечение. Врач выписал пациенту сразу пять видов лекарственных препаратов.
5 января Моргенштерн* вновь опубликовал в соцсети видео, в котором сообщил, что после проведения своих концертов в Куршевеле, на Бали и Пхукете отправится в реабилитационный центр.
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* Признан иноагентом в РФ.
Элина Позднякова