Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы и убрал водку из райдера

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Рэпер Алишер Моргенштерн поднял стоимость своего выступления на корпоративе с 9 до почти 15 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что ценник вырос до 14,9 миллионов рублей, но артист обещает организаторам 20% скидки, если те быстро согласуют его выступление.
По информации канала, рэпер также убрал из своего райдера водку, оставив вино и коньяк, а также сократил количество бутылок холодного пива с 30 до 15, которые должны быть в его гримерке. Помимо этого, отмечает издание, среди требований по-прежнему приготовленный кальян, горячая мясная пицца, энергетики Red Bull, липовый мед, презервативы и интимная гель-смазка.
«Певец заявлял, что последнее якобы нужно, чтобы проверить, внимательно ли организаторы читают его райдер», — пишет Shot.Читайте также:
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