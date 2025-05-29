«Быстро выкладываю, вдруг заставит удалить»: Барановская показала редкое фото с сыном от Аршавина
Телеведущая Барановская опубликовала фото с младшим сыном от футболиста Аршавина
Юлия Барановская поделилась редкими кадрами со своим 12-летним сыном Арсением. Фотография с нежным поцелуем в щеку появилась на ее странице в Instagram*.
«Моя любовь. Быстро выкладываю, вдруг заставит удалить», — иронично подписала снимок телеведущая.Она призналась, что дети избегают публичности и просят не публиковать их фото в социальных сетях. Однако многодетная мама изредка позволяет себе небольшую вольность.
К слову, Арсений — младший из ее детей от футболиста Андрея Аршавина. Спортсмен ушел из семьи, когда звезда Первого канала была беременна. Несмотря на возникшие трудности, Юлия Барановская построила успешную карьеру на телевидении.
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