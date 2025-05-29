Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
Даниле Козловскому вслед за Кристиной Орбакайте запретили въезд в Латвию на неопределённый срок. Об этом пишет издание StarHit.
Министр иностранных дел прибалтийской страны Байба Браже на своей странице в соцсети X отметила, что внесла российского актёра в список нежелательных лиц.
Аналогичные меры введены в отношении российского рэпера Вадима Мотылёва, более известного как Slim, проживающего сейчас в США.
Пока мотивы принятия такого решения не уточняются.
Напомним, что Данила Козловский в 2022 году выступил против СВО и покинул Россию. Сообщается, что артист много времени проводил в США, однако он сам эту информацию отрицает. Недавно актёр вернулся на родину и даже поставил на российской сцене свой спектакль «Фрэнк». Не исключено, что именно этот шаг привёл к введению ограничений латвийскими властями, подерживающими Украину.
К слову, сейчас Козловский, по всей видимости, продолжает находиться в России. 10 и 12 июля у него запланированы выступления в Театре Эстрады.
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