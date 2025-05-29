«Мерзкий, ботоксная и карлик»: финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла конфликты в шоу «Сокровища императора»

29 мая 2025, 18:27

Экстрасенс Лина Джебисашвили раскритиковала участников шоу «Сокровища императора»

Лина Джебисашвили (Фото: Инстаграм*/linadzhebisashviliofficial)

Лина Джебисашвили резко высказалась о коллегах по шоу «Сокровища императора». В интервью она раскрыла подробности конфликтов, которые не вошли в эфир.





Как сообщает Voice, в первом выпуске Маша Малиновская назвала ее шарлатанкой и продолжила обзывать после съемок. Ясновидящая рассказала, как телеведущая к ней подходила, обнимала и просила простить.

«А потом на интервью открыто посылает меня, продолжает говорить, что я шарлатанка. <…> Она душевнобольной человек. Я хорошо к ней отношусь, у меня нет обиды. <…> Ботоксная женщина, про которую забыли. Кто ты, Маша?» — возмутилась финалистка «Битвы экстрасенсов».

«Она меня оклеветала. У меня есть утренние ритуалы со свечами и благовониями. Дубцова сказала, что я закапываю мясо»», — пояснила Джебисашвили.

«Коля на какого-то инженера или оператора начал орать, я подумала, что вот так мой Юра может где-то снимать и какой-то карлик с бородой будет на него орать. Я желаю Ксении счастья, но не с ним», — заключила телезвезда.

