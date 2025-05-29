«Мерзкий, ботоксная и карлик»: финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла конфликты в шоу «Сокровища императора»
Экстрасенс Лина Джебисашвили раскритиковала участников шоу «Сокровища императора»
Лина Джебисашвили резко высказалась о коллегах по шоу «Сокровища императора». В интервью она раскрыла подробности конфликтов, которые не вошли в эфир.
Как сообщает Voice, в первом выпуске Маша Малиновская назвала ее шарлатанкой и продолжила обзывать после съемок. Ясновидящая рассказала, как телеведущая к ней подходила, обнимала и просила простить.
«А потом на интервью открыто посылает меня, продолжает говорить, что я шарлатанка. <…> Она душевнобольной человек. Я хорошо к ней отношусь, у меня нет обиды. <…> Ботоксная женщина, про которую забыли. Кто ты, Маша?» — возмутилась финалистка «Битвы экстрасенсов».Другого соперника, Олега Майами, который вызывал сильное раздражение, она посчитала мерзким. Однако особенно ее задел поступок Ирины Дубцовой.
«Она меня оклеветала. У меня есть утренние ритуалы со свечами и благовониями. Дубцова сказала, что я закапываю мясо»», — пояснила Джебисашвили.Жесткой критике подвергся и Николай Сердюков. Многие участники заметили, что он постоянно кричал, ругал возлюбленную и сотрудников проекта, среди которых есть и избранник Лины.
«Коля на какого-то инженера или оператора начал орать, я подумала, что вот так мой Юра может где-то снимать и какой-то карлик с бородой будет на него орать. Я желаю Ксении счастья, но не с ним», — заключила телезвезда.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская