«Ты моя бабуля»: 40-летний актёр сериала «Триггер» женился на 19-летней девушке

27 июня 2026, 20:14

Данила Якушев женился на 19-летней девушке и пошутил о разнице в возрасте

Данила Якушев (Фото: Instagram* @capdan)

Актёр Данила Якушев женился на своей возлюбленной Кристине. На свадебной церемонии он пошутил по поводу разницы в возрасте с 19-летней невестой.





40-летний артист, известный по сериалу «Триггер», и его юная избранница оформили брак в июне. Как сообщает Super, на свадьбе Якушев обратился к гостям.

«Меня в соцсетях называют стариком, говорят: Кристина, тебе будет с ним скучно. Тем временем каждый день, когда наступает двадцать один час, Кристина орёт: «Ты время видел? Надо спать уже». Я говорю: «Ты моя бабуля. Хорошо, что твой ментальный возраст совпал с моим», — рассказал жених приглашённым.