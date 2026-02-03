«Ювелирно сделали»: Полина Диброва высказалась о дружеском разводе с бывшим мужем
Полина Диброва рассказала, как она ювелирно развелась с Дмитрием
36-летняя Полина Диброва поделилась подробностями отношений с бывшим супругом, 66-летним Дмитрием Дибровым.
В интервью Леди Mail светская львица рассказала, что после развода им удалось сохранить тёплые и уважительные отношения.
Экс-супруги продолжают совместно воспитывать детей и участвуют в планировании их будущего. Полина подчеркнула, что развод никак не отразился на эмоциональном состоянии наследников.
«Считаю, мы с Димой ювелирно сделали наш развод, благодаря чему наши дети от него не пострадали. Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам, как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами», — отметила она.Напомним, Полина подала на развод в августе 2025 года. Она честно призналась Дмитрию Диброву в своих чувствах к бизнесмену Роману Товстику, и телеведущий согласился на расставание. Несмотря на разъезд, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения, прежде всего ради детей.