«Ювелирно сделали»: Полина Диброва высказалась о дружеском разводе с бывшим мужем

03 февраля 2026, 17:51

Полина Диброва рассказала, как она ювелирно развелась с Дмитрием

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

36-летняя Полина Диброва поделилась подробностями отношений с бывшим супругом, 66-летним Дмитрием Дибровым.





В интервью Леди Mail светская львица рассказала, что после развода им удалось сохранить тёплые и уважительные отношения.



Экс-супруги продолжают совместно воспитывать детей и участвуют в планировании их будущего. Полина подчеркнула, что развод никак не отразился на эмоциональном состоянии наследников.





«Считаю, мы с Димой ювелирно сделали наш развод, благодаря чему наши дети от него не пострадали. Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам, как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами», — отметила она.