Достижения.рф

Обнинск не распелся: концерт Ларисы Долиной к 8 Марта отменили из-за пустых кресел

Долина впервые отменила региональный концерт после скандала — зал не собрался
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина впервые после громкого скандала отменила региональный концерт. Жители Калужской области не услышат вживую «Погоду в доме» и другие хиты народной артистки России — выступление в Обнинске, запланированное на 8 марта, не состоится.



По данным Mash, продажи билетов оказались провальными: поклонники выкупили лишь около 10% зала. В результате гастроли пришлось свернуть. Сейчас также рассматривается вопрос об отмене концерта в Брянске, который должен был пройти 9 марта.

При этом организаторы утверждают, что причина отмены связана не с низким спросом, а с изменениями в гастрольном графике. Формально — без претензий.

Ранее стало известно, что концерт Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский», намеченный на 25 февраля, перенесли на ноябрь. Причина та же — организаторам не удалось реализовать даже половину билетов.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0