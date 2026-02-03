Обнинск не распелся: концерт Ларисы Долиной к 8 Марта отменили из-за пустых кресел
Лариса Долина впервые после громкого скандала отменила региональный концерт. Жители Калужской области не услышат вживую «Погоду в доме» и другие хиты народной артистки России — выступление в Обнинске, запланированное на 8 марта, не состоится.
По данным Mash, продажи билетов оказались провальными: поклонники выкупили лишь около 10% зала. В результате гастроли пришлось свернуть. Сейчас также рассматривается вопрос об отмене концерта в Брянске, который должен был пройти 9 марта.
При этом организаторы утверждают, что причина отмены связана не с низким спросом, а с изменениями в гастрольном графике. Формально — без претензий.
Ранее стало известно, что концерт Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский», намеченный на 25 февраля, перенесли на ноябрь. Причина та же — организаторам не удалось реализовать даже половину билетов.
