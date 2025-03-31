«Быть разлучницей было невозможным»: Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака

Директор рэп-исполнителя Паши Техника Марк Флинк рассказал журналу VOICE, что его отвели в полицию, когда он добирался до Тюмени. Мужчина думает, что, возможно, «не понравился начальнику поезда». Он пояснил, что все произошло в день его 44-летия, когда от него пахло алкоголем, а под глазами были синяки после спарринга.