«Быть разлучницей было невозможным»: Подольская рассталась с Пресняковым из-за его брака

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram*/nataliapodolskaya)
Наталья Подольская случайно узнала о браке Владимира Преснякова с модельером Еленой Ланской, когда они уже были влюблены друг в друга. По словам участницы «Фабрики звезд-5», она не хотела быть разлучницей.
«Я тогда только начинала путь, молодая девочка. И быть разлучницей было для меня невозможным», — поделилась Подольская.Прошло полгода после расставания знаменитостей, и Подольская, позвонив Преснякову первой, узнала о разводе певца. При этом исполнитель не стал сам связываться с женщиной, поскольку обиделся на нее, но после воссоединения пара уже не расставалась. СМИ даже писали, что у Подольской и Преснякова пиар-роман, но соцсети не были популярны, и травли удалось избежать. Звезды поженились в 2010 году, сейчас они воспитывают двоих детей.
Читайте также:
Врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать помощь Паше Технику
Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах
«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем
*Запрещен в РФ
Никита Кротов