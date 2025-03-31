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«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем

Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем
Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram*/tatianaovsienko_music)

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram*/tatianaovsienko_music)

Певица Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Об этом она рассказала в интервью с Андреем Малаховым. Известно, что свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.
«…Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно…» — поделилась Овсиенко.
Сейчас певица хочет разобраться в себе, но пока не понимает, что делать дальше и не будет ничего загадывать, поскольку считает, что это неправильно. Овсиенко добавила, она не знает, удастся ли им сохранить чувство, называемое ими дружбой.

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31 марта 2025, 17:37

Алёна Бабенко (Фото: кадр из фильма Мурка)

Актриса Алёна Бабенко случайно вошла в мир кино благодаря удачному знакомству, сменила имя, вышла замуж и родила сына, но из-за собственных ошибок потеряла мужа и почти лишилась общения с сыном.
Недавно ей снова не повезло: актрисе на полтора года запретили водить автомобиль и назначили штраф. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Факультет кибернетики

Алёна Бабенко — псевдоним актрисы, настоящее имя которой Елена Баранова. Она родилась в марте 1972 года в семье инженера Олега Баранова и учителя музыки Людмилы. С детства увлечённая музыкой и точными науками, Лена сначала мечтала о бальных танцах, но позже проявила интерес к актёрству.

После получения аттестата она поступила в Томский технический институт на факультет кибернетики, но вскоре решила попробовать свои силы в Москве, узнав о наборе студентов у актера Олега Табакова. Неудача на кастинге заставила её вернуться в Томск.

Судьба свела её с начинающим телережиссёром Виталием Бабенко, за которого она вышла замуж и переехала в Москву. У них родился сын Никита. Благодаря друзьям Виталия, Алёна поступила в ВГИК на курс Анатолия Ромашина.

Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)

Начало карьеры

Алёна Бабенко начала свою карьеру с короткометражного фильма «Как я провела лето», где её имя в титрах было указано как Елена Метленкова. Она также снялась в «Тяжёлой работе старых мойр» и получила небольшую роль в первом сезоне сериала «Каменская». В 2001 году актриса появилась в сериалах «Мамука» и «Сдвинутый». Настоящая популярность пришла к ней в 2004 году после главной роли в фильме «Водитель для Веры».

Её фильмография насчитывает более 75 ролей. Бабенко также участвовала в двух сезонах шоу «Ледниковый период» с партнёрами Романом Костомаровым и Алексеем Тихоновым. В 2016 году она сыграла второстепенную роль в фильме-катастрофе «Экипаж», а в 2021 году исполнила роль одной из возлюбленных поэта в сериале «Вертинский».

Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)

Потеря мужа

Алёна Бабенко пережила трагические события в своей жизни, включая потерю мужа и угрозу для жизни сына. Её первым мужем был Виталий Бабенко, с которым у неё родился сын, страдающий от редкого генетического заболевания. Из-за этого же недуга не дожил до взрослого возраста её старший брат. Брак Алёны и Виталия начал распадаться, когда актриса увлеклась своим партнёром по фильму «Инди» Александром Домогаровым, что стало предметом обсуждений в СМИ. Она признала свою вину в разводе, отметив, что не могла совмещать роли матери и жены.

Сын Алёны, Никита, после окончания ВГИКа выбрал карьеру оператора и женился на своей сокурснице Саломее. Сначала актриса не одобряла его выбор, но со временем изменила мнение. У неё появился внук Теодор, но брак Никиты также распался. Сейчас Никита живёт в Тбилиси, а Алёна осталась в России, их отношения ухудшились из-за политических разногласий.

Второй брак

Во время своего отпуска актриса встретила бизнесмена и мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча. Их курортный роман постепенно перерос в официальные отношения, хотя Эдуард на тот момент всё ещё был женат, и Бабенко предпочла не афишировать их связь. Субоч несколько раз предлагал актрисе выйти за него замуж, но она долго колебалась. В итоге пара всё же сыграла свадьбу на Крите, но детей у них не появилось.

Фото: iStock/Freeartist

Актриса сейчас

В сентябре 2023 года Алёна Бабенко заменила Татьяну Арнтгольц в роли ведущей программы «Жди меня». Бабенко призналась, что ей нравится эта работа, хотя решение стать ведущей было трудным.

Недавно актрису остановил инспектор ГИБДД по подозрению в нетрезвом вождении. Она отказалась пройти тест на алкоголь, суд признал её виновной. В результате Бабенко лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев
KP.RU: Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой
31 марта 2025, 17:23

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова собираются пожениться этим летом, пишет KP.RU со ссылкой на коллег звезды экрана. Отмечено, что мужчина называет Тулупову «женой», однажды он по просьбе подписчика показал фото избранницы в соцсетях.
Впрочем, неофициальные отношения пары не помешали ей родить общего сына Тихона в 2021 году. Кроме того, в семье воспитываются сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон и дочка Тулуповой Лада от предыдущего брака с предпринимателем.

Всего в жизни Шепелева было три серьезных романа. Оформить отношения с Жанной Фриске не получилось из-за болезни исполнительницы, а с Анной Старцевой (Тоболиной) мужчина развелся в 2008 году. Перед этим Тоболина и Шепелев встречались семь лет. Причиной развода стали испытания разлукой.

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Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары
31 марта 2025, 16:37

Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)

Певица Варвара с юных лет интересовалась русской историей, народными традициями и фольклором. Это оказало влияние на ее творчество и сделало одной из самых популярных этно-поп-исполнительниц на российской сцене.
О жизненном пути певицы Варвары расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Варвары


Варвара (настоящее имя Алена Владимировна Сусова, в девичестве — Тутанова) родилась 30 июля 1973 года в Балашихе. Творческие способности Алена проявляла с ранних лет. Она любила устраивать концерты для семьи, а в четыре года впервые села за фортепиано.

Родители поддерживали начинания дочери, спустя время отдали ее в музыкальную школу. Под влиянием дедушки она освоила аккордеон. В детстве будущая звезда думала, что навыки игры на инструменте ей не пригодятся, как и занятия по степу, на которых настояла мама, однако в будущем это помогло внести разнообразие в выступления.

В старших классах школы Тутанова мечтала стать модельером. Девушка неплохо шила и даже задумывалась о поступлении в Институт легкой промышленности.

Однажды, проходя мимо зала в местном ДК, Алена остановилась, чтобы послушать репетицию инди-рок-ансамбля. Она припала к двери, но та неожиданно открылась, и девушка буквально ввалилась в помещение. Затем участники коллектива попросили ее исполнить отрывок какого-нибудь музыкального произведения. В результате все были очарованы голосом Тутановой и предложили стать солисткой. Этот случай предопределил ее судьбу.

Певица Варвара (Фото: кадр из клипа «Отпусти меня, ​река»)

Исполнительнице потребовался месяц, чтобы подготовить программу для поступления в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она с успехом прошла все испытания. Ее педагогом стал Матвей Ошеровский, которому Алена благодарна за наставления.

Музыкальный вуз исполнительница окончила с красным дипломом, а затем поступила в ГИТИС на заочное отделение. Выбрала специальность «артист музыкального театра».

Карьера Варвары


Одно время девушка работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко, участвовала в записях и ездила на гастроли. Мэтр дал Алене множество советов, которые пригодились, когда она решила стать сольной исполнительницей. В качестве псевдонима девушка выбрала имя Варвара — так звали ее бабушку.

Путь в качестве сольной певицы начался с 2000 года. Тогда Варвара взялась за запись дебютного альбома, который вышел на лейбле NOX Music. Авторами большинства композиций стали молодые творцы, чьи имена были неизвестны слушателям. Исключением был Ким Брейтбург, написавший несколько композиций для Бориса Моисеева. В записи диска участвовали музыканты, объединенные в группу, которая получила название «Варвара».

В 2002 году Варвара неожиданно получила предложение от основателя шведской студии Cosmo, выпустившей несколько дисков Бритни Спирс и группы A-ha. Варваре выпал шанс записать несколько песен с симфоническим оркестром Швеции. Так родился хит «Это позади», исполненный в стиле R'n'B.

Работу над остальными треками для второго альбома звезда предпочла продолжить в РФ. Вскоре появился хит «Я живая», который помог Варваре стать первой поп-певицей, чья музыка транслировалась в эфире рок-станции «Наше радио».

Весной 2003-го состоялась презентация пластинки «Ближе». Следующий год ознаменовался участием в конкурсе, организованном OGAE — клубом поклонников «Евровидения». Сингл «Грезы» из одноименного третьего альбома принес российской певице первое место.

В феврале 2005 года Варвара представила композицию «Летала да пела», а затем и клип к ней, который был снят в Марокко. С этой композицией знаменитость принимала участие в отборе для «Евровидения», но заняла только четвертое место.

Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)

В 2010-м исполнительнице было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

В марте 2011 года состоялась премьера концертной программы «Истоки», с которой певица побывала не только в российских, но и в европейских и азиатских городах. Варвара исполняла песни на разных языках, чтобы отдать дань традициям своего и других народов.

Певица также участвовала в эстафете олимпийского огня, приуроченной к Олимпиаде в Сочи.

Выпуску 6-го альбома вокалистки предшествовал гастрольный тур «Там, где любовь». Сборник был назван коротко, «Лен», и содержал такие хиты, как «Не для меня» и «Ивушки». После этого последовал длительный перерыв в студийных записях и только спустя 4 года, в 2019-м, знаменитость выпустила пластинку «Золотой лен».

Период пандемии коронавируса выдался для Варвары тяжелым. В одном из интервью она сообщила, что была вынуждена начать петь в ресторанах, что стало для нее новым опытом.

Осенью 2021 года на Первом канале состоялась премьера музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», участниками которого стали знаменитые исполнители и их дети. Пару Варваре составил ее старший сын Ярослав Федосеев. Сегодня артистка продолжает радовать фанатов выступлениями.

Личная жизнь Варвары


Необыкновенная певица состоялась как жена и многодетная мама. Однако личная жизнь Варвары сложилась не сразу. Первый ранний брак быстро распался. В 1991 году на свет появился сын Ярослав. Чтобы обеспечить маленькую семью, исполнительнице пришлось на некоторое время уехать в Арабские Эмираты. Вынужденное расставание с сыном она переживала тяжело.

Жизнь наладилась после встречи с бизнесменом Михаилом Сусовым. Как и у артистки, у него за плечами уже были неудачные отношения, от которых остались два сына, Василий и Сергей. После свадьбы певица стала заботиться обо всех детях. Вскоре она родила дочь, которую назвали Варварой.

Певица Варвара с мужем (Фото: Telegram @varvara_artist)

Сегодня супруги Сусовы большую часть времени проводят в загородном доме. У них есть собственное хозяйство — гуси, куры и коровы. Пока исполнительница находится на гастролях, за ним ухаживают местные жители. В свободное время Алена и сама любит поработать в огороде.

Варвара сейчас


Сегодня 51-летняя Варвара продолжает радовать поклонников своего творчества. Сейчас артистку можно увидеть на концертах, посвященных хитам 80–90-х годов.

Весной 2023 года Варвара побывала в гостях телепроекта «Мой герой». Артистка рассказала ведущей Татьяне Устиновой о своих творческих планах и о том, как удается сохранять баланс между профессиональной реализацией и заботой о семье.

Осенью того же года зрители увидели Варвару в музыкальном шоу Первого канала «Перепой звезду!».﻿ Она исполнила песню «Топится банька» вместе с заведующей Домом культуры Валерией Вдовенко.

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«Успели заразиться»: Самойлова заявила, что у ее детей коклюш, норовирус и свинка
Самойлова рассказала о коклюше, свинке и норовирусе у ее детей
31 марта 2025, 16:31

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram*/samoylovaoxana)

Дети блогера Оксаны Самойловой заболели коклюшем, свинкой и норовирусом. «Тему болезней» девушка затронула в социальных сетях. Она подчеркнула, что школу даже закрывали на карантин.
«Мы болели коклюшем! Коклюш, представляете! А потом свинкой! У нас в школе была эпидемия свинки, школу закрывали на карантин, но мы, конечно, успели заразиться», — поделилась Самойлова.

Дочку знаменитости Лею госпитализировали, в больнице состояние ребенка нормализовалось. Самойлова отметила, что температура школьницы была «высоченной».

«Из последнего — какой-то норовирус. (…) Короче, я в шоке в этом году», — заключила блогер.

Юзеры пожелали всем скорейшего выздоровления, добавив, что у многих похожая ситуация. Некоторое время назад подписчики Самойловой переживали, что та долго не выходила на связь.

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«Ни звука, ни вдоха»: сын Лены Катиной подавился и чуть не умер
Муж Лены Катиной из группы «Тату» спас их ребенка от гибели
31 марта 2025, 16:03

Лена Катина с супругом Дмитрием Спиридоновым и сыном (Фото: vk.com/lenakatina)

Супруг экс-солистки «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, рассказал, как на днях спас сына от смерти.
Оказалось, что на днях сын Катиной и Спиридонова подавился едой и перестал дышать, однако отец ребенка смог сориентироваться в чрезвычайной ситуации и спас мальчика.

«Демьян ел макарошки с куриными сердечками — всё как всегда, сидим, болтаем. В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребёнок начал задыхаться. Начали действовать. Перевернули. Постучали по спине. Ноль. Лицо синеет», — написал Спиридонов в соцсети.

Однако в какой-то момент мужчина просто засунул пальцы в глотку ребенка, нащупал куриное сердечко и вытащил его. Мальчик сразу начал дышать.

При этом Спиридонов отметил, что сообщил об этом не ради лайков, а чтобы люди знали, как действовать в подобной ситуации, уточнив, что на спасение малыша есть всего несколько минут.

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