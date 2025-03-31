«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram*/tatianaovsienko_music)
Певица Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Об этом она рассказала в интервью с Андреем Малаховым. Известно, что свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.
«…Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно…» — поделилась Овсиенко.Сейчас певица хочет разобраться в себе, но пока не понимает, что делать дальше и не будет ничего загадывать, поскольку считает, что это неправильно. Овсиенко добавила, она не знает, удастся ли им сохранить чувство, называемое ими дружбой.
Читайте также:
Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?
Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев
Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары
*Запрещен в РФ
Никита Кротов