«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем

Певица Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Об этом она рассказала в интервью с Андреем Малаховым. Известно, что свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.