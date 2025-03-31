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Врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать помощь Паше Технику

Mash: Врач из НИИ имени Склифосовского вылетел в Таиланд для помощи Паше Технику
Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Российский врач из НИИ имени Н.В. Склифосовского отправился в Таиланд, чтобы оказать необходимую помощь рэп-исполнителю Паше Технику (Павлу Ивлеву). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам близких музыканта, у него «неутешительные» анализы, но шанс выжить есть. Так как рэпер находится в тяжелом состоянии и перевезти его в РФ невозможно, в Таиланд отправили российского врача.

Согласно информации Telegram-канала, у медика пока что нет доступа к местной больнице — экс-жена и Лука Сафронов сейчас договариваются о том, чтобы отечественного специалиста допустили к Технику.

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Директор Паши Техника рассказал о его состоянии и своем задержании
31 марта 2025, 19:00

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

Директор рэп-исполнителя Паши Техника Марк Флинк рассказал журналу VOICE, что его отвели в полицию, когда он добирался до Тюмени. Мужчина думает, что, возможно, «не понравился начальнику поезда». Он пояснил, что все произошло в день его 44-летия, когда от него пахло алкоголем, а под глазами были синяки после спарринга.
«Мы составили протокол, к полицейским вообще нет никаких претензий. Я купил билет на следующий поезд и спокойно добрался до Тюмени», — поделился Флинк.
По его словам, он хотел вылететь к Павлу 2 апреля, но поменял билеты на 3-е. Директор артиста уточнил, что состояние Техника не лучше и не хуже. Мужчина в коме.

«Состояние у Паши пока такое же, как и было. Главное, что хуже не становится. 4 апреля уже буду у него, приеду к нему 100%. Будем надеяться и верить в лучшее», — резюмировал Марк Флинк.
Днем журналисты Mash опубликовали первый снимок Паши Техника в больнице.

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Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах
31 марта 2025, 18:53

Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)

Измены и ложь — это страхи, знакомые многим мужчинам, особенно тем, кто живет под яркими огнями шоу-бизнеса. Знаменитости, окруженные вниманием и поклонниками, часто сталкиваются с ситуациями, когда доверие оказывается под угрозой.
Недавний случай с Гогеном Солнцевым стал ярким примером такой драмы. Подробнее о том, как обманутые звезды воспитывали чужих детей, читайте в материале «Радио 1».

Обманутый Гоген

В феврале этого года шоумен узнал, что его годовалый сын может не быть его биологическим ребенком. Это открытие стало результатом обсуждений с друзьями, которые заметили, что черты лица ребенка сильно отличаются от его собственных. В поисках правды Гоген решил пройти ДНК-тест на шоу «ДНК» на канале НТВ.

Несмотря на то что еще год назад он был рядом с женой Полиной Давыдовой во время родов и чувствовал себя счастливым отцом, страхи о возможной измене стали преследовать его. На шоу, где обсуждались его опасения, подруги Гогена начали высказываться о Полине, намекая на ее неверность. Однако сама Полина отрицала любые обвинения в измене.

Когда результаты теста подтвердили его худшие опасения, Гоген не смог сдержать эмоций и покинул студию. Он осознал, что все это время его обманывали. Несмотря на предательство, шоумен принял решение не оставлять ребенка и продолжать помогать ему.

Гоген Солнцев (Фото: ВКонтакте @gogen_solntcev)

Отмена свадьбы Шаляпина

История Прохора Шаляпина и Анны Калашниковой — еще один пример сложных отношений в мире шоу-бизнеса. После нескольких неудачных браков певец влюбился в артистку, между ними завязался бурный роман. Анна вскоре сообщила, что ждет ребенка, все предполагали, что отцом будет Прохор, который в то время еще состоял в браке с Ларисой Копенкиной.

Несмотря на теплые отношения и ожидание сына Даниила, пара столкнулась с трудностями. Прохор жаловался на отсутствие времени у Анны, которая была занята бизнесом. После рождения ребенка они объявили о планах сыграть свадьбу, но вскоре появились слухи, что Даниил может быть не его сыном.

Чтобы развеять сомнения, они согласились пройти ДНК-тест на шоу. Результаты подтвердили худшие опасения — Шаляпин не был биологическим отцом Даниила. Эта новость сильно потрясла певца, который искал настоящую любовь. Анна, шокированная результатами теста, отрицала их и утверждала, что ее подставили. В результате свадьба была отменена.

Прохор Шаляпин (Фото: ВКонтакте @prokhorchaliapin)

Участник проекта «Дом-2»

Степан Меньщиков, бывший участник проекта «Дом-2», тоже оказался в сложной ситуации, когда выяснилось, что его старший сын не является его биологическим ребенком. Он познакомился с предпринимателем Евгенией Шамаевой в 2013 году, и их отношения стремительно развивались. После рождения сына и дочери они сыграли пышную свадьбу, но со временем начались ссоры из-за постоянных разъездов Меньщикова

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)

Пара приняла участие в телешоу, где Евгения объявила о завершении отношений. Несмотря на это, Степан хотел поддерживать общение с детьми. Когда был проведен ДНК-тест, он узнал, что его первый сын не от него. Меньщиков был шокирован, но заявил, что Ваня — его сын. Даже после развода с Евгенией он продолжает заботиться о детях. Он купил им жилье и поддерживает общение.

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Операция, уход со сцены и поздний успех: дорога к славе Федора Добронравова
31 марта 2025, 18:15

Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @dobronravov.fedor)

Народный артист России Федор Добронравов более года назад отказался от выступлений на театральной сцене.
О том, что известно о его состоянии здоровья и чем актер занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Мальчик с раннего возраста был знаком со сценой, он часто выступал на концертах, исполняя песни. В юности Федор мечтал стать клоуном, даже ставил цирковые номера в Летнем театре в Таганроге. Он осознавал, что для получения этой профессии необходима хорошая физическая подготовка. Добронравов усиленно занимался спортом: баскетболом, боксом, волейболом, прыжками в воду, по которым получил разряд.

После школы молодой человек отправился в Москву с целью поступить в цирковое училище, но этому помешало то, что Федор не отслужил в рядах Советской армии. Поэтому ему предложили вернуться через несколько лет.

В период с 1979 по 1981 год он проходил срочную службу в ВДВ в Азербайджане. После демобилизации Добронравов работал слесарем на заводе, дворником в детском саду. Он несколько раз пытался поступить в театральные училища столицы, но ему везде отказывали. Вернувшись в Таганрог, Федор принимал активное участие в самодеятельности, с друзьями поставил знаменитую рок-оперу «Жажда над ручьем».

Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)

Спустя время будущий актер поехал поступать в Воронежский институт искусств, куда был зачислен с первого раза. После окончания учебного заведения выпускника пригласили в Молодежный театр, на сцене которого он выступал на протяжении двух лет. Вместе с однокурсниками создал собственный театр «Рубль».

Значимым событием, которое изменило карьеру Добронравова, стал приезд Аркадия Райкина в Воронеж в 1990 году. Мэтр заметил талантливого артиста и сразу пригласил его в свой театр «Сатирикон». В том же году Федор окончательно переехал в Москву.

Карьера


В 1993 году Федор Добронравов дебютировал в драме «Русский регтайм». После чего он появился в лентах «Тайны дворцовых переворотов», «Убойная сила», «Ликвидация», «Марш Турецкого» и других.

В январе 2002 года он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в марте 2011 года — народного артиста Российской Федерации.

Несмотря на многочисленные работы в кино («Папины дочки», «Счастливы вместе», «Лучший город Земли»), любовь и признание пришли к артисту в 2008 году, когда он начал сниматься в сериале «Сваты», исполняя роль Ивана Будько. Актер также снимался в скетч-шоу «6 кадров». На сегодняшний день в его фильмографии более 160 работ.

Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @viktor_dobronravov)

В 2012 году Добронравов поучаствовал в съемках популярного телевизионного проекта «Две звезды» и вместе с Леонидом Агутиным стал победителем четвертого сезона шоу.

Спустя четыре года артист создал продюсерский центр собственного имени, пилотным проектом которого стал спектакль «Чудики» по произведениям Василия Шукшина. В постановке у Добронравова сразу девять ролей. С этим проектом он гастролировал не только по России, но и посетил столицу Латвии Ригу.

В 2021-м актер отправился в гастрольный тур по городам РФ с программой «Творческий вечер Федора Добронравова». Народный артист не только исполнял любимые песни, но и делился со зрителями историями о встречах с выдающимися актерами и режиссерами.

Личная жизнь


Федор Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. С Ириной артист вместе более 30 лет. Их знакомство произошло в Таганроге, во Дворце культуры, — девушка посещала танцевальный кружок. Супруга актера по образованию воспитатель детского сада, сначала сидела дома с маленькими детьми, потом пошла работать. Добронравов признателен жене за то, что годами терпела его увлеченность творчеством, когда семья уходила на второй план, напоминала, чтобы не забывал о тех, кто ждет дома.

Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Федор Добронравов с сыновьями (Фото: Инстаграм* @dobronravov.fedor)

Народная артистка России Татьяна Кравченко в программе «Судьба человека» призналась, что во время съемок в сериале «Сваты» пыталась увести Добронравова из семьи, но коллеги вовремя прояснили отношения.

«С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — делилась она.

Что известно о состоянии здоровья Добронравова


Федор Добронравов весной прошлого года отменил все свои спектакли по состоянию здоровья. Согласно информации Telegram-канала SHOT, актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике, после чего перенес операцию, без которой ему якобы грозила инвалидность.

На сайте продюсерского центра «Федор Добронравов» сообщалось, что артист взял паузу в карьере до конца 2024 года, но до сих пор его участие в спектаклях не заявлено.

Чем сейчас занимается Добронравов


Федор Добронравов после паузы в карьере вернулся к съемкам в кино. На сегодняшний день он принимает участие в съемках фильма «Семь верст до рассвета» о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине. По словам артиста, от этого предложения он не мог отказаться.

«Как можно было отказать... Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье — сыграть в таком фильме. Другое дело, смогу ли я в меру своего маленького таланта все это сделать. А насчет соглашаться или нет — я даже не думал», — рассказывал он.

Федор Добронравов (Фото: Инстаграм* @dobronravov.fedor)

В начале этого года на экраны вышел фильм «Финист. Первый богатырь» с участием Федора Добронравова. Ему досталась роль ученого-изобретателя Анарифа — впервые в карьере Федор Викторович выступил отрицательным героем.

Также в производстве с Добронравовым находятся ленты «Чебурашка-2», «Холодное сердце», «Сказка сказывается» и «Семь дней Петра Семеныча».

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«Чувствовала, что накапливается»: Овсиенко рассталась с гражданским мужем
Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем
31 марта 2025, 18:05

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram*/tatianaovsienko_music)

Певица Татьяна Овсиенко рассталась с вышедшим из тюрьмы гражданским мужем Александром Меркуловым. Об этом она рассказала в интервью с Андреем Малаховым. Известно, что свадьба влюбленных так и не состоялась, хоть они и были вместе 17 лет, по словам исполнительницы.
«…Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно…» — поделилась Овсиенко.
Сейчас певица хочет разобраться в себе, но пока не понимает, что делать дальше и не будет ничего загадывать, поскольку считает, что это неправильно. Овсиенко добавила, она не знает, удастся ли им сохранить чувство, называемое ими дружбой.

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Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?
31 марта 2025, 17:37

Алёна Бабенко (Фото: кадр из фильма Мурка)

Актриса Алёна Бабенко случайно вошла в мир кино благодаря удачному знакомству, сменила имя, вышла замуж и родила сына, но из-за собственных ошибок потеряла мужа и почти лишилась общения с сыном.
Недавно ей снова не повезло: актрисе на полтора года запретили водить автомобиль и назначили штраф. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Факультет кибернетики

Алёна Бабенко — псевдоним актрисы, настоящее имя которой Елена Баранова. Она родилась в марте 1972 года в семье инженера Олега Баранова и учителя музыки Людмилы. С детства увлечённая музыкой и точными науками, Лена сначала мечтала о бальных танцах, но позже проявила интерес к актёрству.

После получения аттестата она поступила в Томский технический институт на факультет кибернетики, но вскоре решила попробовать свои силы в Москве, узнав о наборе студентов у актера Олега Табакова. Неудача на кастинге заставила её вернуться в Томск.

Судьба свела её с начинающим телережиссёром Виталием Бабенко, за которого она вышла замуж и переехала в Москву. У них родился сын Никита. Благодаря друзьям Виталия, Алёна поступила в ВГИК на курс Анатолия Ромашина.

Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)

Начало карьеры

Алёна Бабенко начала свою карьеру с короткометражного фильма «Как я провела лето», где её имя в титрах было указано как Елена Метленкова. Она также снялась в «Тяжёлой работе старых мойр» и получила небольшую роль в первом сезоне сериала «Каменская». В 2001 году актриса появилась в сериалах «Мамука» и «Сдвинутый». Настоящая популярность пришла к ней в 2004 году после главной роли в фильме «Водитель для Веры».

Её фильмография насчитывает более 75 ролей. Бабенко также участвовала в двух сезонах шоу «Ледниковый период» с партнёрами Романом Костомаровым и Алексеем Тихоновым. В 2016 году она сыграла второстепенную роль в фильме-катастрофе «Экипаж», а в 2021 году исполнила роль одной из возлюбленных поэта в сериале «Вертинский».

Алёна Бабенко (Фото: instagram* @alena_babenko_official)

Потеря мужа

Алёна Бабенко пережила трагические события в своей жизни, включая потерю мужа и угрозу для жизни сына. Её первым мужем был Виталий Бабенко, с которым у неё родился сын, страдающий от редкого генетического заболевания. Из-за этого же недуга не дожил до взрослого возраста её старший брат. Брак Алёны и Виталия начал распадаться, когда актриса увлеклась своим партнёром по фильму «Инди» Александром Домогаровым, что стало предметом обсуждений в СМИ. Она признала свою вину в разводе, отметив, что не могла совмещать роли матери и жены.

Сын Алёны, Никита, после окончания ВГИКа выбрал карьеру оператора и женился на своей сокурснице Саломее. Сначала актриса не одобряла его выбор, но со временем изменила мнение. У неё появился внук Теодор, но брак Никиты также распался. Сейчас Никита живёт в Тбилиси, а Алёна осталась в России, их отношения ухудшились из-за политических разногласий.

Второй брак

Во время своего отпуска актриса встретила бизнесмена и мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча. Их курортный роман постепенно перерос в официальные отношения, хотя Эдуард на тот момент всё ещё был женат, и Бабенко предпочла не афишировать их связь. Субоч несколько раз предлагал актрисе выйти за него замуж, но она долго колебалась. В итоге пара всё же сыграла свадьбу на Крите, но детей у них не появилось.

Фото: iStock/Freeartist

Актриса сейчас

В сентябре 2023 года Алёна Бабенко заменила Татьяну Арнтгольц в роли ведущей программы «Жди меня». Бабенко призналась, что ей нравится эта работа, хотя решение стать ведущей было трудным.

Недавно актрису остановил инспектор ГИБДД по подозрению в нетрезвом вождении. Она отказалась пройти тест на алкоголь, суд признал её виновной. В результате Бабенко лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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