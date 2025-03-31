Врач из НИИ им. Н.В. Склифосовского вылетел в Таиланд, чтобы оказать помощь Паше Технику

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Российский врач из НИИ имени Н.В. Склифосовского отправился в Таиланд, чтобы оказать необходимую помощь рэп-исполнителю Паше Технику (Павлу Ивлеву). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам близких музыканта, у него «неутешительные» анализы, но шанс выжить есть. Так как рэпер находится в тяжелом состоянии и перевезти его в РФ невозможно, в Таиланд отправили российского врача.
Согласно информации Telegram-канала, у медика пока что нет доступа к местной больнице — экс-жена и Лука Сафронов сейчас договариваются о том, чтобы отечественного специалиста допустили к Технику.
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Согласно информации Telegram-канала, у медика пока что нет доступа к местной больнице — экс-жена и Лука Сафронов сейчас договариваются о том, чтобы отечественного специалиста допустили к Технику.
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Екатерина Коршунова