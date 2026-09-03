«Быть ребёнком страны»: Филипп Киркоров назвал свою вторую родину
Филипп Киркоров на Восточном экономическом форуме назвал Болгарию второй родиной
Народный артист России Филипп Киркоров после выступления на концерте «Душа России. Язык, который понимают все» в рамках XI Восточного экономического форума назвал Болгарию своей второй родиной. Об этом сообщает ТАСС.
Певец высоко оценил мероприятия, которые объединяют народы, и отметил, что родился в Советском Союзе, где подобная практика считалась обычной.
«Болгария для меня — как вторая родина, поэтому я знаю, что значит быть ребёнком страны, которая всегда дружила и была гостеприимна ко всем братским республикам и странам, особенно к соцстранам. И, естественно, когда происходит такое значимое событие, призванное соединять, а не разъединять, — это достойно уважения», — заявил артист.Кроме того, Киркоров добавил, что Владивосток входит в число его любимых городов России, куда он неоднократно приезжал.