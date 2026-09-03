«Быть ребёнком страны»: Филипп Киркоров назвал свою вторую родину

03 сентября 2026, 20:12

Филипп Киркоров на Восточном экономическом форуме назвал Болгарию второй родиной

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров после выступления на концерте «Душа России. Язык, который понимают все» в рамках XI Восточного экономического форума назвал Болгарию своей второй родиной. Об этом сообщает ТАСС.





Певец высоко оценил мероприятия, которые объединяют народы, и отметил, что родился в Советском Союзе, где подобная практика считалась обычной.

«Болгария для меня — как вторая родина, поэтому я знаю, что значит быть ребёнком страны, которая всегда дружила и была гостеприимна ко всем братским республикам и странам, особенно к соцстранам. И, естественно, когда происходит такое значимое событие, призванное соединять, а не разъединять, — это достойно уважения», — заявил артист.