Стало известно, почему Канье Уэст не откажется от концерта в Санкт-Петербурге

03 сентября 2026, 20:05

Продюсер Рудченко: Уэст заработает на шумихе вокруг выступления в Петербурге

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что американский рэпер Канье Уэст не намерен отменять свой концерт в Санкт-Петербурге.





В беседе с NEWS.ru Рудченко подчеркнул: это выступление принесёт артисту дополнительную популярность.

«Я не до конца верю, что концерт [Уэста] всё-таки состоится и пройдёт там, где было заявлено, — на «Газпром-Арене». Но то, что рэпер выиграет от этой шумихи, однозначно. Любой инфоповод для него — это возможность заработать денег. Я не думаю, что исполнитель сам будет отказываться от выступления», — отметил критик.