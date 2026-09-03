Стало известно, почему Канье Уэст не откажется от концерта в Санкт-Петербурге
Продюсер Рудченко: Уэст заработает на шумихе вокруг выступления в Петербурге
Продюсер Павел Рудченко заявил, что американский рэпер Канье Уэст не намерен отменять свой концерт в Санкт-Петербурге.
В беседе с NEWS.ru Рудченко подчеркнул: это выступление принесёт артисту дополнительную популярность.
«Я не до конца верю, что концерт [Уэста] всё-таки состоится и пройдёт там, где было заявлено, — на «Газпром-Арене». Но то, что рэпер выиграет от этой шумихи, однозначно. Любой инфоповод для него — это возможность заработать денег. Я не думаю, что исполнитель сам будет отказываться от выступления», — отметил критик.Продюсер ожидает, что эту громкую историю будут развивать в информационном поле ещё как минимум несколько недель.